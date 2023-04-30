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“في ذكرى معركة القرضابية”.. المنفي يحث الليبيين على جمع شتاتهم وإعادة بناء الدولة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

استذكر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي معركة القرضابية الخالدة في ذكراها الثامنة بعد المئة، حيث سطر فيها الليبيون ملاحم البطولة والشرف ضد الاحتلال الإيطالي الغاشم وتوحدت فيها رايات الجهاد الوطني شرقاً وغرباً وجنوباً دفاعاً عن التراب الليبي.

المنفي وعبر بيان صادر عن المجلس رصده موقع الوطن فقد حثّ أبناء الشعب الليبي على جمع شتاته وإعادة بناء الدولة الديمقراطية المدنية لإنهاء المراحل السياسية الانتقالية وتجديد الشرعية للمؤسسات وصولاً بليبيا وشعبها إلى بر الأمان.

الوسوم

#معركة القرضابية المجلس الرئاسي ليبيا

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الوطن الليبية

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