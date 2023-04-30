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اللافي: مطالب شباب الزاوية مشروعة والرئاسي يدعمها بقوة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسيعبد الله اللافيأن مطالب حراك شباب الزاوية هي مطالب مشروعة.

اللافي وفي تصريحات تلفزيونية دعا الجهات المعنية إلى تنفيذ هذه المطالب، منوهاً بأن المجلس الرئاسي وأعضاءه يدعمونها بقوة.

وشدد اللافي على رفضه للأصوات التي تدعو لقفل المؤسسات الشرعية ومن بينها الجهات الأمنية والخدمية في المدينة، مشيراً إلى أن المجلس طالب رئاسة الأركان بتلبية مطالب الشباب من خلال التصدي للظواهر السلبية وحاملي السلاح وإعداد خطة للمجاهرة بالأمن.

الوسوم

اشتباكات الزاوية المجلس الرئاسي النائب عبد الله اللافي حراك شباب الزاوية رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية ليبيا

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الوطن الليبية

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