اللافي: مطالب شباب الزاوية مشروعة والرئاسي يدعمها بقوة

الوطن| رصد

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” أن مطالب حراك شباب الزاوية هي مطالب مشروعة.

اللافي وفي تصريحات تلفزيونية دعا الجهات المعنية إلى تنفيذ هذه المطالب، منوهاً بأن المجلس الرئاسي وأعضاءه يدعمونها بقوة.

وشدد اللافي على رفضه للأصوات التي تدعو لقفل المؤسسات الشرعية ومن بينها الجهات الأمنية والخدمية في المدينة، مشيراً إلى أن المجلس طالب رئاسة الأركان بتلبية مطالب الشباب من خلال التصدي للظواهر السلبية وحاملي السلاح وإعداد خطة للمجاهرة بالأمن.