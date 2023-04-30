رافع البرغثي: الأزمة في السودان تهدد بموجات نزوح على الحدود الليبية

قال رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية اللواء “رافع البرغثي ” إن استمرار توتر الأوضاع في السودان يضاعف عمليات النزوح باتجاه الحدود الليبية.

وأوضح البرغثي في تصريحات صحفية، بأن المئات من السودانيين وصلوا إلى الحدود الليبية مع السودان بشكل فردي، في ظل توقعات بارتفاع الأعداد حال استمرار وتدهور الأوضاع.

وأكد “رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية”، على أن استمرار الوضع في السودان يترتب عليه الكثير من المخاطر، خاصة فيما يتعلق بعمليات النزوح والهجرة باتجاه دول الجوار.

مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تسيطر على الحدود مع السودان حتى الآن.