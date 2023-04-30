تنسيقية حراك الزاوية تستنكر سكوت حكومة الدبيبة على الأحداث في المدينة

الوطن| رصد

استنكر منسق حراك تصحيح المسار بالزاوية سنان جربوع سكوت حكومة الدبيبة وعدم الرد على مطالب أهالي الزاوية الذي لم يُعرف ما إذاكان مقصوداً أم بسبب عدم قدرتها على السيطرة خارج العاصمة طرابلس.

جربوع وفي تصريحات صحفية رصدها موقع الوطن قال إنه وبعد 4 أيام على إغلاق مديرية أمن الزاوية لم تتواصل داخلية الدبيبة معهم ولمتسعَ للوصول إلى حل.

وأوضح جربوع أنه سيتم الأحد توقيع مذكرة التفاهم بين رئاسة الأركان العامة بالمنطقة الغربية والجهات المعنية في الزاوية.

وأضاف جربوع أن اللجنة العسكرية باشرت مهامها السبت وستعمل الغرفة العسكرية المشكلة من رئاسة الأركان وتنسيقية الحراك ومجلس الحكماء والأعيان لحصر الأجهزة والمقرات في المدينة وتبعيتها كخطوة أولى، كما سيتم تحديد أوكار ومواقع التهريب والجريمة ووضع دراسة عسكرية وأمنية لمداهمتها ووضع حل نهائي للجنسيات الأجنبية وتنظيم وجودها ومحاسبة المخالفين والمتورطين منهم، مشدداً أن على كل الأحزاب الانصياع لأوامر رئاسة الأركان وعدم الانجرار وراء الفتن وشق الصف.