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مواصلة ضبط السيارات المطلوبة والمسروقة عبر منظومة البلاغات والاستعلام

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال رئيس مكتب شؤون المرور لواء “عبد العال واديإنه تم ضبط 20 سيارة مطلوبة واسترجاع 5 سيارات مسروقة في زمن قياسي لم يتجاوز شهراً، منذ تفعيل منظومة البلاغات والاستعلام الأمني.

وادي وخلال تصريح له رصده موقع الوطن أضاف أنه من خلال المنظومة أيضاً تمكنت دوريات مكتب شؤون المرور من القبض على أشخاص مطلوبين وتم تسليمهم إلى مراكز شرطة، مُثنياً على جهود وزير داخلية الدبيبةعماد الطرابلسيومدير أمن طرابلس لواءخليل وهيبةعلى دعمهم لرجال شرطة المرور.

كما توجه وادي بشكره لرئيس وأعضاء مركز المعلومات والتوثيق وقسم تقنية المعلومات بالمديرية على تفعيل منظومة البلاغات، ودوريات مكتب شؤون المرور كافة والأعضاء العاملين على منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد.

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ليبيا مديرية أمن طرابلس مكتب شؤون المرور منظومة البلاغات والاستعلام الأمني

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الوطن الليبية

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