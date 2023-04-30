بومريز: طلبة مدرسة الجالية الليبية بالخرطوم سيجرون امتحاناتهم في مناطقهم في ليبيا

أخبارليبيا24

أكد السفير الليبي لدى السودان فوزي بومريز أن طلبة مدرسة ( الجالية الليبية / الخرطوم سيجرون امتحاناتهم في المناطق التي يقيموا بها في ليبيا.

وأضاف بومريز، أن الطلبة بكافة المراحل الدراسية ( النقل – الشهادات العامة) سيجرون الامتحانات بنفس المواعيد المحددة في ليبيا.

وأشار السفير الليبي، إلى أنه تم تكليف الملحق الأكاديمي، لمتابعة أي إجراءات تتعلق بذلك.

وأفاد بومريز أن هذا الأمر نظراً للأحداث التي يمر بها السودان وعودة أغلب أفراد الجالية الليبية إلى أرض الوطن.

وذكر أنه تم التواصل مع مدير المركز الوطني للامتحانات بحكومة الوحدة الوطنية، وقد رحب بالتنسيق المشترك لتدارك هذا الظرف العصيب.