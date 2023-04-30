خبراء طقس: كتلة هوائية باردة وأخرى ساخنة بهذه المنـاطق في ليببا

توقع خبراء الارصاد في تقارير عن الطقس في ليبيا أن تتأثر أجواء البلاد بكتلتين هوائيتين إحداها باردة قادمة من أوروبا على المناطق الغربية وأخرى ساخنة على المناطق الشرقية.

وبحسب توقعات الخبراء، من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة ستكون السيطرة للكتلة الهوائية الباردة على المناطق الغربية متحركة من جنوب أوروبا والتي ستجعل الطقس يميل للبروده هناك مع تكاثر للسحب ودرجات الحرارة لن تتجاوز ال 23 درجة مئوية بإذنه تعالى.

وتوقع خبراء الطقس أن يصل تأثير الكتلة الهوائية الساخنة للمناطق الشرقية يومي الإثنين والثلاثاء لتساهم في إرتفاع درجات الحرارة هناك مع رياح مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة قد تتجاوز ال 30 درجة مئوية في بعض المناطق بإذنه تعالى.