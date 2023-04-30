2644 عملية جراحية خلال الربع الأول من سنة 2023م في مستشفى المرج

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أعلنت مستشفى المرج التعليمي أن إحصائية العمليات الكبرى والصغرى بمستشفى المرج التعليمي خلال الربع الأول من سنة 2023م بلغت 2644 عملية جراحية.

وقالت مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف مبروكة صالح :”أجرى الفريق الطبي عدد 2644عملية جراحية بلغت 757 عملية كبرى و1887 صغرى”.

وأضافت مدير المكتب، أن عدد العمليات في تخصصات العظام والأنف والاذن والحنجرة بلغت 459 عملية وتخصص العيون 327 عملية والولادة القيصرية 667 عملية والعمليات العامة 730 عملية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتوطين العلاج في الداخل بأحدث الوسائل التقنية من أجل تقديم الخدمات الطبية الكاملة لمستحقيها مجاناً.