لليوم الثالث..مواصلة أعمال هدم المباني على السكة الحديدية بمدينة الخمس

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أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية مواصلة أعمال هدم وإزالة المباني المخالفة المنشأة على حرم السكة الحديدية بمدينة الخمس.

وأضافت الوزارة أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تواصل أعمال الهدم والإزالة لليوم الثالث بناءً على أمر النائب العام.

وأوضحت الداخلية أن الأعمال تتم رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية ، وتشمل أعمال الهدم والإزالة الخط الممتد من مدينة الخمس سرت ضمن المرحلة الثانية.

وكانت الوزارة أعلنت الجمعة استمرار إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ؛ بناء على أمر مكتب النائب العام على حرم طريق السكة بمدينة الخمس.

وأفادت وزارة الداخلية أن إزالة التعديات الواقعة وذلك تأتي بعد إنقضاء المهلة القانونية للأشخاص المخالفين بالإخلاء وفقاً للتشريعات النافذة.