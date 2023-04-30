خلال لقاء في الزاوية..اللافي يناقش مع مشايخ وحكماء قبائل ورفلة الانسداد السياسي في البلاد

أخبارليبيا24

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع أعضاء المجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد، وحكماء ومشايخ الزاوية حالة الانسداد السياسي في البلاد.

واستعرض اللافي خلال اللقاء، الحلول المقترحة، والمشاكل التي تواجهها ليبيا عامة، والتي من بينها ما تواجهه مدينة الزاوية.

وأكد النائب على ضرورة نبذ الخلافات لتعزيز الوحدة والاستقرار، مشددًا على دور مشايخ وحكماء قبائل ورفلة على صعيد تعزيز الوحدة والاستقرار في البلاد.

وأفاد المشاركون على ضرورة الحوار والتعاون للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد، وعلى أهمية احترام سيادة القانون، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكدوا دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يقوده المجلس الرئاسي، وباركوا الخطوات التي قطعها على صعيد جمع الأطراف على كلمة سواء، وتعبيد الطريق نحو الاستحقاق الانتخابي القادم.