الأطرش: كم هو رائع الاستماع إلى أصوات الثوار  العاشقين للقيم والمبادىء

أثنى سامي الأطرش، رئيس ما يعرف بـ«المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير»، على لقاء إذاعي لخالد الشنوك الذي وصفه بأحد أصوات الثورة الحقيقيين. على حد تعبيره

وقال الأطرش في منشور له عبر «فيسبوك»: “كم هو رائع أن تستمع إلى أصوات الثوار الحقيقيون الذين عشقوا ثورة القيم والمبادئ والذين أينما صدحت أصواتهم عبرت على ضمير شرفاء الوطن وأحراره فكلماتهم ومواقفهم سامية وراقية ووطنية بامتياز”. بحسب كلامه.

وأضاف؛ “وها هو أحد أسودها الرفيق المناضل خالد الشنوك ممثلا لأحد قلاع الثورة يضع النقاط على الحروف”، مردفًا؛ “حفظك الله ورعاك ايها الفارس ولأهلنا في العنقاء كل الحب، كل الثقة، كل الأحترام والتقدير”. على حد قوله.