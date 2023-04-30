أهالي “الأبشات” يدعمون حراك شباب الزاوية: سنرفع الغطاء القبلي عن كل من يمس أمن ليبيا

أعلن سكان وأهالي منطقة الأبشات في مدينة الزاوية، السبت، دعمهم لـ “حراك شباب الزاوية” لتصحيح المسار، مهددين برفع الغطاء الاجتماعي والقبلي عن أي شخص تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ليبيا.

وقال الأهالي إن موقفهم يأتي رداً على تفشي الجرائم، والقتل وهتك الأعراض، والتهريب، وانتشار السجون السرية، والفوضى، والفساد العارم في الزاوية.

وأكد البيان دعم المؤسسة العسكرية وتدخل الجيش الليبي والأجهزة الأمنية تحت شرعية الحكومة ورئاسة الأركان، لفرض الأمن والاستقرار في الزاوية.

وشهدت مدينة الزاوية احتجاجات شعبية، الخميس، إثر تداول مقاطع فيديو قال نشطاء إنها لشباب يتعرضون للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات.

وأعلن عدد من شباب المدينة العصيان المدني، ودعوا إلى إيقاف المجلس البلدي وأعضائه ومحاسبتهم، وإجراء انتخابات بلدية جديدة، وإيقاف مدير أمن الزاوية ومثوله أمام القضاء، وإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة والمصفحة بشكل نهائي من المدينة، ونقل المقرات العسكرية خارجها.

وقال القيادي بالحراك الشعبي في الزاوية، خليل زعيميط، الجمعة، إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من 15 عضوا من الحراك والأعيان وقيادات الجيش؛ لبحث مطالب أبناء الزاوية، لافتاً إلى استمرار العصيان المدني خلال الأسبوع المقبل.

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وزار رئيس أركان حكومة الوحدة محمد الحداد مدينة الزاوية، الجمعة، بعد ساعات من إعلان المنطقة العسكرية الساحل الغربي انسحاب عناصر (اللواء 52 مشاة) من الزاوية، الذين انتشروا في المدينة إثر احتجاجات بدأت منذ مساء الأربعاء الماضي.

وقال الحداد إن رئاسة الأركان لا تتهرب من المسؤولية، وأفراد الجيش قادرون على حماية المواطنين والدفاع عنهم.