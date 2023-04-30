فرض إتاوات..قشوط ينتقد إلزام مصر لليبيين بدفع مبالغ المالية

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انتقد المدون والناشط محمد قشوط الأنباء عن إلزام مصر الليبيين بدفع مبالغ مالية ترهق كاهل المواطن الليبي.

وقال قشوط في تغردية على “تويتر” :”مع احترامنا الكبير لشعب ودولة مصر ولا ننكر لها دورها في وقوفها إلى جانب ليبيا منذ أيام الاستعمار الإيطالي مروراً بدعمها للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب”.

واستطرد المدون “إلا أنه لا يمكن تحت أي ظرف قبول المعاملة المهينة التي تتم في معبر السلوم الحدودي و المبالغ المالية التي تلزم المسافرين الليبيين على دفعها !”.

وتابع قشوط :”في الشدائد تتبين قيمة الأخ الذي يساندك و إذا كانت ليبيا اليوم منقسمة سياسياً وضعيفة فهذا لا يعني أن يتم استغلال ضعفنا وفشل مسؤولينا لنهشنا وفرض علينا الإتاوات بدون أي سبب”.