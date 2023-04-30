السفير الليبي في السودان يعلن مقر امتحانات مدرسة “الجالية بالخرطوم”

قال السفير الليبي لدى السودان، فوزي بومريز، إن امتحانات طلبة مدرسة الجالية الليبية بالخرطوم بكافة المراحل الدراسية النقل والشهادات العامة، ستجرى في محل إقامتهم في ليبيا.

وأشار بومريز، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى استمرار التواصل والتنسيق مع مدير المركز الوطني للامتحانات بحكومة الوحدة الوطنية لتدارك هذا الظرف العصيب، نظراً إلى الأحداث التي تمر بها دولة السودان، وعودة غالبية أفراد الجالية الليبية إلى أرض الوطن.

وأشار السفير الليبي إلى أن الامتحانات ستجرى بنفس المواعيد المحددة في ليبيا، مؤكداً تكليف الملحق الأكاديمي في السفارة بمتابعة كل الإجراءات المتعلقة بهؤلاء الطلبة.

وتتسارع عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان من قبل دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا ومصر، في وقت تتواصل فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وأعلنت السفارة الليبية لدى السودان الإثنين الماضي إجلاء 105 مواطنين ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالتنسيق مع السفارة السعودية.

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وقالت السفارة الليبية إنه لم يتبق سوى عدد قليل في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، وتعمل على الاستعداد لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة.