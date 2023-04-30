الجعيدي: كثير من الليبيين في الداخل بُلداء وضميرهم ميت بعكس المغتربين في الخارج 

اعتبر عبد الله الجعيدي، مقدم برامج قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، أن كثيرًا من الليبيين في الداخل بُلداء وضميرهم ميت ومنعدمي المسؤولية بعكس المغتربين في الخارج. على حد تعبيره

وكتب الجعيدي على حسابه على فيسبوك، قائلًا: “من فوائد مواقع التواصل الاجتماعي أنه أتاح الفرصة لإخواننا المغتربين للمشاركة في هموم بلدهم والمساهمة في الدفاع عن قضاياه والشعور بالمسؤولية نحوه”، على حد قوله.

وتابع؛ “وإنك لتجد كثيرا منهم يتفاعل مع أصغر الأحداث ويعيش أزماته دون أن يكون له أدنى مصلحة مادية أو تلحقه أذية من جراء هذه الأزمات”، بحسب كلامه.

وأردف الجعيدي، “بينما كثير ممن يعيشون بيننا وينالهم من الأذى ما ينالنا؛ لكن لا يرفعون رأسا ولا تسمع لهم صوتا وكأنهم غرباء في بلدهم أو بلغت بلادة الحس عندهم وموت الضمير وانعدام المسؤولية فهم أموات غير أحياء” على حد زعمه.

وختم موضحًا “بينما هؤلاء المغتربون كأنهم يعيشون بيننا يشاركوننا في كل شيء .. في أفراحنا وأحزاننا .. وانتصاراتنا وانتكاساتنا؛ فلله درُّهم وعلى الله أجرهم”، وفقًا لقوله.