| تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي

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2023/04/30 على الساعة 10:50

: حدد المركز الوطني للامتحانات، أمس السبت، موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل من الرابع إلى الثاني الثانوي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وتنطلق الاختبارات النهائية في الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل، وفق تنويه نشرته وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وشدد مركز الامتحانات على ضرورة التقيد والالتزام بالمواعيد وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت اختتام الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل إضافة إلى امتحانات الفترة الثانية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري، وذلك في جميع مناطق البلاد.