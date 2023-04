الطرابلسي لمديري الأمن: ينبغي سرعة إحالة الموقوفين إلى النيابات

شدد وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” على ضرورة تقيد مأموري الضبط القضائي بالتعليمات والنظم القانونية في عمليات الضبط والإحضار وعدم مخالفتها.

وخلال اجتماع مع مديري أمن طرابلس، وتاجوراء، والجفارة، وجنزور، والنواحي الأربع، أكد الطرابلسي ضرورة سرعة إحالة الموقوفين إلى النيابات لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار الطرابلسي إلى أهمية رفع وتيرة العمل وتسخير كافة الجهود لضمان تحقيق أهداف الخطة الأمنية لتأمين العاصمة وضواحيها، قائلًا إن مراكز الشرطة هي القاعدة الأساسية لأي عمل أمني.

وفي سياق متصل، استعرض المجتمعون نتائج المرحلة الأولى والثانية للخطة التي رُتّبت لتأمين العاصمة طرابلس وطوقها، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مديريات الأمن مطلع العام الجاري.

وتطرق المجتمعون إلى ملف التعاون والتنسيق الأمني بين مديريات الأمن ومختلف المكونات الأمنية لتعزيز الأمن وفرض السيطرة الأمنية.

المصدر: وزارة الداخلية

