جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يحذر من موجات نزوج السودانيين تجاه ليبيا

حذر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية من تضاعف عمليات النزوح من السودان باتجاه الحدود الليبية.

ويأتي ذلك مع دخول المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث، رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.

وقال رئيس الجهاز اللواء رافع البرغثي، إن المئات من السودانيين وصلوا إلى الحدود الجنوبية الليبية مع السودان بشكل فردي، في ظل توقعات بارتفاع الأعداد حال استمرار الأوضاع.

وأكد البرغثي، في تصريحات نقلتها وكالة سبتونيك الروسية، أن استمرار الوضع في السودان يترتب عليه الكثير من المخاطر، خاصة فيما يتعلق بعمليات النزوح والهجرة باتجاه دول الجوار.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الليبية تسيطر على الحدود مع السودان حتى الآن، بما يجعل الأوضاع تحت السيطرة حتى يومه.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد نزح نحو 75 ألف شخص إلى الدول المجاورة للسودان، فقد أوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلاً و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت.