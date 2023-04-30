الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم في أغلب المناطق

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم في مناطق غرب ليبيا ويوم الغد بمناطق شرق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر خاصة من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خلال الأيام القادمة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيا يوم الغد الى شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-37 )مْ، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد على اغلب المناطق ماعدا سرت – بني وليد وابونجيم وتنخفض يوم الثلاثاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة يوم الثلاثاء.

الرياح: شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مناطق الجبل الأخضر ودرنة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية على الخليج وسهل بنغازي وباقي المناطق ليلة الثلاثاء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 28)مْ، وتسجل ارتفاعا يوم الغد وتنخفض يوم الثلاثاء في الخليج وسهل بنغازي.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد في بعض المناطق خاصة بغات.

الرياح: جنوبية شرقية الى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية على غدامس والحمادة وباقي المناطق ليلة الثلاثاء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35- 39)مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد وتنخفض يوم الثلاثاء على غدامس والحمادة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية.

الرياح:شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد الى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.