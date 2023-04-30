الأرصاد الجوية: يسجل الطقس ارتفاعًا في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا

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توقع المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة اليوم الأحد، أن يسجل الطقس ارتفاعًا في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا.

وأضاف المركز أنه تسجل درجات الحرارة على المناطق الساحلية مابين (29-32)مْ ، فيما تتراوح على ( مناطق الدواخل-الوسط- الجنوب ) مابين (34–39)مْ، بينما يبقى الطقس معتدل على مناطق الشمال الشرقى.

وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا بدايةً من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب على بعض المناطق الساحلية و الدواخل مع احتمال بسيط لسقوط امطار متفرقة ليلة الغد ويوم الثلاثاء.

وذكر المركز أن تأثير الكتلة الهوائية الساخنة يصل تأثيره على مناطق شمال شرق ليبيا بداية من يوم الغد مع ارتفاع في درجات الحرارة.