الزهراء: يجب ترجمة الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية مشتركة إلى جدول زمني محدد

رأت عضو «ملتقى الحوار السياسي»، الزهراء لنقي، أن الجهود الحالية التي يجريها رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، والاجتماعات الأمنية التي تمت في ليبيا تتطلب استمرارية البناء عليها بمزيد من التدابير الإيجابية لبناء الثقة بين الطرفين المتنازعين.

وقالت لنقي، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “يجب إطلاق سراح المحتجزين لدى الطرفين، وترجمة الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية مشتركة؛ إلى جدول زمني محدد لتحقيق النتائج المرجوة”.

وأضافت “يتوجب أيضاً التركيز على تفعيل المسار السياسي في أسرع وقت ممكن، وإطلاق اللجنة الرفيعة المستوى للانتخابات التي تحدّث عنها باتيلي، وتجنب إضاعة الوقت والفرص، التي تحتمل وقوع انتكاسة للعنف، مع ضرورة أن يقود المسار السياسي، المسارين العسكري والاقتصادي”.