طبرق الطبي يجري (20) عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامات

العنوان – طبرق

أجرى قسم القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي عمليات قسطرة قلبية بين تشخيصية وعلاجية وتركيب دعامات لعدد(20) حالة.

وأوضح مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي، أن تكاليف إجراء هذه العمليات، وتوفير المستلزمات الخاصة سواء من دعامات و قساطر بدعم كامل من وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وأضاف الجالي أنإجراء هذه العمليات من أجل استمرار تقديم الخدمات الصحية لمستحقيها مجاناً عبر مراكزها الطبية.

وأفاد مدير عام المركز أن هذه الحالات ليست من مدينة طبرق فقط، بل من مختلف المدن والمناطق المجاورة لطبرق.

ولفت إلى أن إجراء عمليات القسطرةتعد ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توفير الخدمات الطبية التخصصية داخل المراكز الطبية، ليتسنى للمرضى الحصول عليها مجاناً بكل يسر وسهولة.