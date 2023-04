ليبيا – قال عضو الهيئة التدريسية بقسم العلاقات الدولية في جامعة مرسين التركية، تونج دميرطاش، إن التطورات في السودان ستكون لها تداعيات إقليمية وعالمية خطيرة.

دميرطاش وفي تصريحات لموقع “القدس العربي” أكد أن تلك التطورات ستؤثر حتما على دول الجوار مثل: مصر، وجنوب السودان، وليبيا، وتشاد، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، وإثيوبيا، التي تمتلك حدودا برية مع السودان.

وأوضح أن الأزمة السودانية من المحتمل أن تتسبب في موجات لجوء باتجاه مصر، وقد يكون لذلك تداعيات سلبية على اقتصادها.

وأشار دميرطاش، إلى أن ليبيا سيكون لها نصيب من أي موجات لجوء محتملة من السودان، وقد تشكل موجات اللجوء تهديدا لاستقرار تشاد أيضا.

وحذر من أن أي موجة هجرة غير نظامية من السودان ستكون لها انعكاسات إقليمية وستؤثر على أمن أوروبا.

ولفت إلى أن مصر تشعر بالقلق من الأزمة في السودان، لكنها ما زالت تتبنى موقفا حذرا، باعتبار أن أولويتها ملف نهر النيل وأزمة سد “النهضة” مع إثيوبيا.

وقال دميرطاش، إن إثيوبيا أيضا تشعر بالقلق من التطورات في السودان، لكنها في وضع أفضل من مصر.

وتوقع أن تحدد الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، مواقفها من الأزمة السودانية، عقب إتمام عملية إجلاء رعاياها، وفق ما ستؤول إليه الأمور هناك.

Shares

The post خبير تركي: ليبيا سيكون لها نصيب من أي موجات لجوء محتملة من السودان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية