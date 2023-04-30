عميد بلدية الزاوية: الانفلات الأمني منع إجراء الانتخابات

الوطن| رصد

قال عميد بلدية الزاوية، جمال بحر، إن الاحتجاجات في المدينة رد فعل طبيعي نتيجة عدم الاستقرار والانفلات الأمني الذي تعانيه المدينة.

وأضاف بحر في تصريح رصده موقع “الوطن”: “نرحب بالانتخابات البلدية لكن الظروف الأمنية الحالية لا تسمح بإجرائها”؟

وتابع: “مدتنا انتهت منذ حوالي 8 أشهر ولو كان الأمر بيدنا لطلبنا الانتخابات منذ تلك المدة”.

ولفت إلى أن الانفلات الأمني الموجود وعدم السيطرة على مربعات المدينة يمنع إجراء الانتخابات وهذا الأمر متروك للجهات الأمنية، موضحا أن الانتخابات النزيهة والحقيقية لا تتم إلا في وضع أمني سليم ومستقر.