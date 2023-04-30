الشباب الليبي.. بين الواقع المرير والأحلامُ المجّهضة يقبع مستقبلٌ مجهول

أخبار ليبيا 24

ما لا جدال فيه هو أن الشباب الليبي اليوم يقف وحيدًا، مجرّدًا، مواجهًا للعديد من التحديات التي ربما قد يتعذر تغلبه عليها وسط أوضاع مريرة يطغى عليها طابع الحروب المتتالية، والأوضاع الأمنية غير المستقرة، وغياب التنمية والاهتمام، مما يقوض أحلامهم ويجهضُ الأخريات.. في ظل قلق التقدم في العمر وشح الفرص، وكثرة متطلبات الحياة.

دراسة تحليلية معنيّة بتحليل أوضاع الشباب في ليبيا؛ باعتبارهم شريان التغير، والمؤشّر الأساسي لأي تحوّل اجتماعي مُحتمل، كشفت المستور عن أوضاع الشباب الليبي.

الدراسة البحثية الاستقصائية التي حمِلت عنوان.. الشّابات والشباب في ليبيا بعد عام 2011، كشفتْ فيها الباحثة أسماء خليفة عن عدم وجود سياسات وبرامج مناسبة للشابات و الشباب الليبي في محاولة للإلمام بالجوانب المختلفة لحياتهم.ن في ليبيا.

أسماء خليفة، تحدثت في دراستها حول العلاقة بين الشابات و الشباب وأسرهم، وتطرقت لمفهوم الهوية ودوافع الشباب في العمل، وعرّجت على تأثير الوضع الاقتصادي والتعليمي على العلاقات بين الجنسين.

كما وثقتْ أسماء أعداد ونسب الشّابات والشباب المشاركين في العمليتين السياسية والمدنية.

في مطلع الدراسة..احتلتْ نسبُ البطالة حيّزًا لا بأس به، حيثُ بلغت نسبة البطالة بين شريحة الشباب 20%، في ظل تخريج عددٍ هائل من الطلبة الجدد، الذين لم يجدوا وظائف تناسب تخصصاتهم؛ بسبب الثقل العام الذي يعاني منه قطاع التوظيف في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 83 بالمئة من الشباب مع أهلهم، الأمر الذي يؤكد عدة أمور هامة في شخصية الفرد، ألا وهي: التبعية الكاملة للأسرة وعدم وجود فضاء للتجربة الحرة للشباب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقار.

ويرى قرابة الـ42 بالمئة من الشباب مسألة الحصول على شريك أمر صعب، فبحسب الدراسة أرجّع الرجال السبب إلى أنّ النساء أصبحن متطلبات، بينما علّلت النساء السبب أن الرجال في الأساس يزدادون فقراً ولا يمكنهم إعالة عائلة وتكوين أسرة.. وفي هذا الصدد، أشارت الدراسة إلى أن النساء قالن إن معايير الشباب الأخلاقية في تراجع، أي أن 20 بالمئة من النساء لا تثق بالرجال بشكل عام، وفق الدراسة.

أما عن نظام الحُكم المناسب للبلد، قال 52 بالمئة من الشباب إن النظام المناسب لحكم البلد هو نظام الفرد الواحد أو الديكتاتور، أي ما معناهُ رجل قوي يحكم البلاد، ولا محالة بأن هذا الأمر يوثقُ ويعبّر عن حالة اليأس الشديدة التي وصلها لها الشباب من الواقع السياسي للبلاد، وفشل كل المسارات التي نادت بالديمقراطية.

وعن الدور الأممي في ليبيا، لا يثق حوالي 5 بالمئة من الشباب في الأمم المتحدة، بينما أكد 63 بالمئة من الشباب في ليبيا عدم اهتمامهم بالسياسة بشكل مُطلق، وهو ما يظهر جليًا إحباط الشباب حول مسألة تمكينهم وإشراكهم في أي مسار سياسي.

العمل المدني، والمشاركة.. أظهرت الدراسة التحليلية أن حوالي 71 بالمئة من الشباب لا يشاركون في العمل المدني، لأن عائلتهم لا تسمح لهم بذلك، بسبب قلق أسرهم من انخراطهم في السياسة؛ الامر الذي يثير خوف الأسر من أي تهديدات تطال أبنائهم من التشكيلات المسلحة في البلاد.

الجدير بالذكر وإعادة التصور هنا هو أنه ولبناء أي دولة بأسس سليمة لابد والتصديق المطلق بكون الشباب هم العماد المتين، والأساسي في المجتمع وهم حجر الأساس في عملية البناء.

وأن على من أراد الإصلاح من جهات الاختصاص والتمنية، إعادة تمكين وإتاحة الفرص وتسهيل الوصول للمتطلبات الواجبة في حقهم من الدولة.