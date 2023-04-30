شركة الكهرباء: تواصل العمل على مشروع خط الجنوب الغرب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل العمل على استكمال مشروع خط الجنوب الغرب جهد 400 ك.ف الرابط بين محطتي تحويل غرب طرابلس وجنوب طرابلس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أنه تم أمس السبت العمل داخل محطة الجنوب لإجراء عملية الربط بين المحطة والخط الذي سيتيح إمكانية نقل الطاقة المنتجة من محطة توليد الغرب للشبكة العامة عبر محطتي تحويل الغرب والجنوب جهد 400 ك.ف .

وفي سياق منفصل يتواصل تباعاً وصول المزيد من الشحنات الكهربائيه، حيث وصلت يوم إلى مخازن الشركة الرئيسة عدد 6 شاحنات محملة ببكرات (أسلاك كهربائية) بأنواع وأحجام مختلفة خاصة بمكونات شبكة التوزيع، موردة من دولة تونس.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يهدف لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين وتوفير الاحتياجات الضرورية للتقسيمات التابعة للشركة.