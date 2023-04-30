توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس بداية من اليوم

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد ارتفاع في درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا ويوم الغد على مناطق شرق ليبيا.

– راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر خاصة من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خلال الأيام القادمة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط علي بعض المناطق مما قد تسبب في أثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيا يوم الغد الى شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-37 )مْ ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق ماعدا سرت – بني وليد وابونجيم وتنخفض يوم الثلاثاء.

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة يوم الثلاثاء.

الرياح: شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مناطق الجبل الأخضر ودرنة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية على الخليج وسهل بنغازي وباقي المناطق ليلة الثلاثاء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 28)مْ ، وتسجل ارتفاع يوم الغد وتنخفض يوم الثلاثاء على الخليج وسهل بنغازي.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد على بعض المناطق خاصة على غات.

الرياح: جنوبية شرقية الى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية على غدامس والحمادة وباقي المناطق ليلة الثلاثاء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35- 39)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد وتنخفض يوم الثلاثاء على غدامس والحمادة.

– الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح:شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد الى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.