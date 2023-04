شدد النائب في المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على ضرورة نبذ الخلافات وذلك لتعزيز الوحدة والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه عددًا من أعضاء المجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد ووجهاء قبيلة ورفلة خلال استقبالهم في مدينة الزاوية.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي على دور مشايخ وحكماء قبائل ورفلة في تعزيز وحدة واستقرار البلاد، وجمع الليبيين على كلمة واحدة.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد بحث اللقاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، والحلول المقترحة، والمشكلات التي تواجهها مدينة الزاوية.

من جانبهم نوّه الحاضرون إلى ضرورة الحوار والتعاون للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد، وعلى أهمية احترام سيادة القانون.

وجدد الحاضرون التأكيد على دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يقوده المجلس الرئاسي، وتهيئة الطريق نحو الاستحقاق الانتخابي القادم.

المصدر: المجلس الرئاسي

The post أعيان بني وليد يحطون في الزاوية ويبحثون المصالحة الوطنية مع “عبدالله اللافي” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار