الطقس في ليبيا.. ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الأحد وغدا

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت ارتفاعا في درجات الحرارة في مناطق غرب ليبيا، اليوم الأحد وغدا الإثنين، على مناطق شرق ليبيا.

وفي منطقة (راس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، خاصة من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خلال الأيام القادمة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط علي بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على أغلب المناطق ماعدا سرت – بني وليد وأبونجيم، وتنخفض يوم الثلاثاء.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة يوم الثلاثاء، والرياح شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة على مناطق الجبل الأخضر ودرنة، تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية على الخليج وسهل بنغازي وباقي المناطق ليلة الثلاثاء، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا، وتنخفض يوم الثلاثاء على الخليج وسهل بنغازي.

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وفي منطقة (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد على بعض المناطق، خاصة على غات.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية على غدامس والحمادة وباقي المناطق ليلة الثلاثاء، وتتراوح درجات الحرارة بين 35 و39 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا وتنخفض يوم الثلاثاء، على غدامس والحمادة.

وعن طقس منطقة (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و31 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم غد.