مسؤول أمني يروي لـ”أخبارليبيا24″ بعض تفاصيل انفجار الشاحنة وتفخيخ سيارة في البيضاء

أخبارليبيا24- خاص

قال مصدر أمني مسؤول في مدينة البيضاء إن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في حادثة انفجار شاحنة وتفخيخ سيارة في المدينة فجر اليوم الأحد.

وأوضح المسؤول الأمني في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن القنبلة التي وضعت تحت السيارة بدائية ومحلية الصنع “جلاطينه”.

وأكد المسؤول أن المفخخة ليست عبوة ناسفة وموصوله بالهاتف، مرجحًا أن تكون الواقعة جنائية وليست سياسية أو إرهابية.

وأضاف المسؤول الأمني ، أنه لم تسجل أي ضحايا سواء وفيات أو مصابين، والأضرار مادية فقط في الشاحنة التي انفجرت.

ولفت المسؤول إلى أن الشاحنة تعود لضيف قادم من مدينة طبرق إلى العائلة التي حدثت معاها الواقعة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق بعد انتهاء التحقيقات.