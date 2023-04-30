باشاغا يدعو للعمل على إعادة ليبيا لمكانتها

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الحاجة إلى العمل على إعادة ليبيا إلى مكانتها والوقوف صفا واحدا من أجل البلاد.

وقال باشاغا في كلمة له خلال افتتاح مضمار القرضابية للفروسية والميز الشعبي بمدينة سرت في ذكرى يوم معركة القرضابية، إن معركة القرضابية جمعت أبناء البلاد للدفاع عنها مضيفا: اليوم نجد أنفسنا في أمس الحاجة للعمل كي نعيد إلى ليبيا مكانتها وهذا يتطلب جمع الليبيين مرة أخرى والذي سيكون في سرت وباسم القرضابية أيضا داعيا للوقوف صفا واحدا من أجل إعادة ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن هذا المضمار يعتبر الأول في مدينة سرت ويأتي ضمن اهتمام رئيس الحكومة الليبية الخاص بالمدينة وفي إطار تنميتها وتطويرها وكذلك لدعم هذه الرياضة التي تمثل كل الليبين.