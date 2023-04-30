تعرضت للضرب وحالتها حرجة..أمن البيضاء تضبط شخصين خطفا فتاة وحاولا اغتصابها

العنوان – البيضاء

كشفت مديرية أمن البيضاء أن مركز شرطة البيضاء الجديدة تمكن من ضبط شخصين خطفا فتاة وحاولا اغتصابها.

وأوضحت المديرية أن مواطنًا حضر إلى المركز أمس السبت وأبلغ عن مشاهدة شخص مصاب داخل منزله المستأجر وفي حالة إغماء.

وأضافت مديرية الأمن أنه بانتقال مأمور الضبط القضائي وضابط الخفر وبالإشراف المباشر من رئيس وحده التحقيقات والتحري تبين بأن المصاب فتاة ليبية تبلغ من العمر 28 سنه قد تعرضت إلى الضرب المبرح داخل منزل مستأجر بحي الغريقة.

وأفادت مديرية أمن البيضاء أنه تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى البيضاء الطبي حيث كانت حالتها حرجة جدا وتم إدخالها العناية المركزة بالمستشفى.

وذكرت المديرية أنه تم البحث والتحري وجمع المعلومات في مكان الواقعة حيث توصل أعضاء وحدة التحقيقات والتحري بأن الفاعل كان يقود سيارة نوع BMW اللون أخضر وتم تحديد أوصافه.

ولفتت المديرية إلى أنه بعد تكثيف البحث والتحري وجمع المعلومات تبين بأن واقعة الاعتداء على الفتاة حصلت يوم الجمعة على تمام الساعة العاشرة ليلاً.

وأشارت إلى أنه بتكثيف البحث وجمع المعلومات وردت إشارة هاتفية من الغرفة الأمنية بمديرية أمن البيضاء الى رئيس وحدة التحقيقات والتحري بالمركز بأنه تم ضبط سيارة تنطبق عليها نفس الأوصاف والشخص الذي يقودها ليلة البارحة من قبل قسم النجدة شحات وتم ضبط السائق وبحوزته حبوب هلوسة.

وأكدت المديرية أنه تم التنسيق مع رئيس قسم النجده شحات بالخصوص وتم تأكيد ضبط السيارة والشخص الذي يقودها، وبالانتقال وبالاستدال من قبل أعضاء وحدة التحقيقات والتحري بمركز شرطة البيضاء الجديدة لاحظوا بأن الشخص الذي يقود السيارة تنطبق عليه أوصاف الشخص الذي قام بالاعتداء على الفتاة.

وأوضحت أنه عند الاستدلال معه تبين وجود دماء علي ملابسه الداخلية وعند الاستدلال معه اعترف بأنه هو من قام بالاعتداء على الفتاه وحاول اغتصابها بالقوة عندما أصبحت تصرخ قام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح واعترف بأنه كان معه شخص آخر وتم ضبط الشخص الثاني واتخذت الإجراءات القانونية بالخصوص.