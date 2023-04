ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم السبت، وفداً من واحة الجغبوب. اللقاء تطرق بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس الرئاسي، لبحث المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات.

