ليبيا.. سقوط شبكة دعارة من جنسيات أفريقية في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، سقوط شبكة دعارة تضم رجالاً ونساء من جنسيات أفريقية في أحد منازل المدينة.

وأشارت المديرية في بيان لها، السبت، إلى ضبط الشبكة عُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة المدينة عن منزل مكون من ثلاثة طوابق بشارع المهدوي متفرع من شارع الشريف.

وأوضحت المعلومات أن أشخاصاً من الجالية النيجيرية يقيمون في المنزل، ويستخدمونه وكرا لممارسة الدعارة وإقامة الحفلات لاستقطاب الرجال من الجنسيات الأفريقية لممارسة الدعارة.

وبعد مراقبة المنزل، جرى استدعاء قسم الشرطة النسائية، وحضور دوريات مُساندة من مركز شرطة الصابري، البركة، ورأس أعبيدة، الكويفية، لمداهمة المنزل.

وبعد الحصول على إذن النيابة، جرى ضبط رجال ونساء في حالة تلبس بممارسة الدعارة، والعثور على ملابس داخلية وشعر مستعار وحبوب منع الحمل، وفق بيان المديرية.

وأبلغ أحد الجيران أعضاء التحريات أنه تحدث مع صاحب المنزل وأخبره بأن الجيران غير راضين عما يحدث بهذا المنزل، ولكن صاحب المنزل لم يحرك ساكنا وتجاهل الأمر.

وجرى ضبط كل من في المنزل والانتقال بهم إلى المركز، وبالاستدلال منهم اعترفوا بما نُسب إليهم، وأحيلوا إلى جهات الاختصاص.