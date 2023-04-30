دردور من تركيا: الليبيون يعيشون أزمة ثقافية

زعم فرج دردور، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن الليبيين يعيشون أزمة ثقافية، بحسب وصفه.

وقال دردور في منشور عبر «فيسبوك»: “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أزمة ثقافية يعيشها كثير من الليبيين، عندما يبنون على الباطل حقوق، يعبرون الطريق المزدوجة في الاتجاه المعاكس دون تقدير للمخاطر، لأجل كسب دقيقة ونصف من الوقت في حال مر مع اتجاه السيارات وقام بالدوران والرجوع من المنفذ المخصص، في حين أن خروجه من بيته ليس له هدف من الأساس”، وفقا لقوله.

وأضاف “يجيزون تخريب مرافق الدولة بحجة طلب الرزق ويمنون بأن الذي يرتزق، أفضل من الذي يسرق، هذه المعادلة الظالمة تكونت عند كثير من الناس بسبب التمرد على قوانين الدولة، ثم تجدهم يتذمرون من سوء الخدمات وانتهاك حقوقهم، دون أن ينتبهوا بأنهم جزء من الأزمة”، على حد تعبيره.