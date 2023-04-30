أمن طرابلس: تواصل حملات ضبط السيارات المخالفة في سوق الجمعة

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن دوريات قسم مرور سوق الجمعة تواصل حملات ضبط المركبات الآلية التي تتجول بدون لوحات معدنية وبزجاج معتم وبدون رخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات.

كما أكدت مديرية أن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن شرطة مرور عين زارة تمكنت من ضبط سيارة مطلوبة في حادث مروري بعد ساعتين من تعميم البلاغ .

وتمكنت دوريات مرور عين زارة بقيادة ( م ج 3 ) من ضبط سيارة تويوتا وبالاستعلام عنها من منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد تبين أنها مطلوبة للقسم كونها أوقعت حادث مروري ولاذت بالفرار، حيث اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية وتم إحالتها للقسم.