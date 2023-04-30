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العامة للكهرباء: يتواصل تباعاً وصول المزيد من الشحنات الكهربائية

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أنه يتواصل تباعاً وصول المزيد من الشحنات الكهربائية.

وأوضافت الشركة أنه وصلت يوم أمس السبت إلى مخازن الشركة الرئيسة عدد ( 6 ) شاحنات محملة ببكرات ( أسلاك كهربائية ) بأنواع وأحجام مختلفة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن هذه الشحنات الكهربائية خاصة بمكونات شبكة التوزيع ، موردة من دولة تونس.

وأفادت شركة الكهرباء أن وصول هه المواد لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين وتوفير الاحتياجات الضرورية للتقسيمات التابعة للشركة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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