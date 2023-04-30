بذكرى معركة القرضابية.. باشاغا يستذكر تلاحم وتآخى الأجداد ضد العدو

أجرى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، السبت، زيارة ميدانية للنصب التذكاري لمعركة القرضابية بمحلة أبوهادي جنوب مدينة سرت.

جاءت ذلك تزامنًا مع إحياء ليبيا الذكرى 108 لمعركة القرضابية الفاصلة في تاريخ المواجهات ضد الاحتلال الإيطالي للبلاد، وفق بيان صادر عن بلدية سرت.

ورافق باشاغا خلال الزيارة عميد بلدية سرت مختار المعداني، وعدد من مراقبي ومدراء مكاتب القطاعات الحكومية ومخاتير المحلات. ووضع باشاغا ومرافقوه أكاليل الزهور على النصب التذكاري للمعركة، كما زاروا مقبرة الشهداء.

وفي وقت سباق، غرد باشاغا عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: “تحل علينا اليوم ذكرى معركة القرضابية حيث تلاحم وتآخى الأجداد ضد عدو الوطن، وتكلل نضالهم وتصالحهم ووفاقهم بنيل الاستقلال”.

وأضاف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب: “لا زلنا نحمل هذا الموروث المشرف ونسير في هذا الدرب، الذي نعتبره دربنا الوحيد الذي يوصلنا إلى الدولة”.