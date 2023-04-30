الداهش: “محمد إسماعيل” مؤدب ومحب للعمل كما لو أنه ولد ببدلة الشغل

دافع رئيس الهيئة العامة للصحافة، عبد الرازق الداهش، عن محمد إسماعيل مدير شركة الخدمات العامة طرابلس، بعد ظهوره في فيديو يتلفظ فيه بألفاظ نابية بحق الباعة المتجولين، واصفًا إياه بـ “المؤدب والمحب للعمل كما لو أنه ولد ببدلة الشغل”. بحسب تعبيره.

وأضاف الداهش، في منشور عبر «فيسبوك»: “السيد محمد اسماعيل عرفته عن قرب، وشهادة لله، أن الرجل مؤدب، وخلوق. كان بمقدوره أن ينام حتى منتصف نهار يوم الجمعة، مثل معظم الليبيين، ولكن “محمد” يحب العمل، كما لو أنه ولد ببدلة الشغل”. وفق قوله.

وتابع؛ “فمن ينام في بيته لأحد سيمد صنارته لتصيد غلطاته. أعداء النجاح لا يركضون وراء العاطلين عن العمل، والأمل. ولعله من المهم أن تكون أخطاؤنا معلما لنا. أما الأهم فهو أن تطيح ثقافة الاعتذار، بثقافة المكابرة”. على حد قوله.

وأشار الداهش، “شكرًا أخي محمد لهذه الروح، وشكرًا لكل ما تقدمه لطرابلس المحروسة”، مردفًا أن “تأمين طرابلس ليس بالدبابات، فقبل ذلك بسيارات النظافة العامة. وتستدعي ذاكرتي عمدة نيويورك عندما ارتفعت معدلات الجريمة في المدينة”، بحسب كلامه.

وأردف؛ “لم يقم الرجل بزيادة ميزانية الأمن، بل أخذ من مخصصات الأمن لصالح ميزانية النظافة العامة، وتبعا لنظرية الزجاج المكسور، فالأمن ليس فقط سيارة شرطة في أخر الشارع، لأنه قبل ذلك حديقة جميلة، وشارع نظيف، وواجهة حضارية”، وفق قوله.