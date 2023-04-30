بن قدارة يعطي الضوء الأخضر لإجراء العمرة الشاملة بمجمع مليته الصناعي

أعطى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الضوء الأخضر لشركة مليته للنفط والغاز بالبدء في عملية الإيقاف التام لغرض إجراء العمرة الشاملة بمجمع مليته الصناعي وحقل بحر السلام وحقل الوفاء.

وأكدت شركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن القرار يأتي بعد سنوات طويلة من التأجيل.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم عمل تقرير بشأن زيارة رئيس لجنة إدارة الشركة والوفد المرافق له إلى مجمع مليته الصناعي ومنصة صبراتة.

من جانبها أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتعويض النقص في الغاز أثناء فترة التوقف وكذلك جاهزية فرق العمل وقطع الغيار مبينة أن عمليات العمرة الشاملة للمجمع الصناعي ستنطلق بدايةً من الأول من مايو المقبل.