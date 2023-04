مجلس الدولة ينفي الأنباء التي تتحدث عن عقد أي لقاء بين المشري وعقيلة صالح

ليبيا – نفى المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري، الأنباء التي تتحدث عن عقد أي لقاء بين رئيس المجلس خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. المكتب الإعلامي التابع للمجلس أكد في تصريح صحفي أن جهود المشري تنصبُ حول تنفيذ المسار الانتخابي وإنجاحه، وتذليل كافة الصعوبات للجنة 6+6 المكلفة بالتوافق واقتراح القوانين الانتخابية. يشار إلى أن نفي المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة جاء بعد تداول الأخبار بشأن تزامن وصول كل من رئيسي مجلسي النواب والدولة إلى القاهرة.

