السيسي يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في القاهرة.

ووصف الرئيس المصري المباحثات مع رئيس الوزراء اليباني بأنها كانت «إيجابية وبناءة»، حيث جرى استعراض ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات. وقال في مؤتمر صحافي مشترك اليوم: «تباحثنا بشأن الكثير من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ لا سيما القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا، كما احتلت التطورات في السودان جانباً مهماً من المباحثات، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء، الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة، بوصفها شأناً سودانياً خالصاً، بما يسهل نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها».

ولفت إلى أنه جرى استعراض ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات، وبشكل خاص ما خلّفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية، فاقت ما أحدثته جائحة «كورونا»، من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء، وتوقعات بتراجع معدلات النمو.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن رئيس الوزراء الياباني يزور مصر لمدة ثلاثة أيام؛ لتكون وجهته الأولى في مستهل جولته الأفريقية.

وأضاف المتحدث أن المباحثات المصرية اليابانية تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.