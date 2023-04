ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن خالد المشري يتعمد إخفاء سفرياته ولقاءاته الخارجية عن الأعضاء.

بوفايد أكد في تصريح لقناة “فبراير” أنهم على تواصل مع رئيس اللجنة المشتركة 6+6 وليس هناك أي إعلان رسمي بشأن لقائها أو موعد مرتقب لاجتماع أعضائها.

Shares

The post بوفايد: المشري يتعمد إخفاء سفرياته ولقاءاته الخارجية عن الأعضاء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية