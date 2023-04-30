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الوطنية للنفط: إيقاف عمليات الإنتاج بمجمع مليتة وعدد من الحقول بغرض الصيانة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن |رصد

أكدت الشركة الوطنية للنفط البدء في عملية الإيقاف التام لمجمع مليتة الصناعي لغرض إجراء العمرة الشاملة بمجمع مليتة الصناعي وحقل بحر السلام وحقل الوفاء بتعليماتٍ مباشرة من رئيس مجلس إدارة المؤسسةفرحات بن قدارةبعد تأجيلها لمرات عديدة لأسباب وظروف مختلفة

مشيرة في بيان لها بأنه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتعويض النقص في الغاز أثناء فترة التوقف وكذلك جاهزية فرق العمل وقطع الغيار.

وأشارت المؤسسة الى انعمليات العمرة الشاملة للمجمع الصناعي ستبدأ في الأول من مايو المقبل.

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الوطن الليبية

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