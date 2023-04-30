تحذير.. البصل قد يختفي من أسواق ليبيا قريبا

حذر رئيس اتحاد الفلاحين في ليبيا “أحمد أبو حلالة” من اختفاء سلعة البصل من الأسواق وسط محدودية الإنتاج المحلي وتوقف الاستيراد من دول مجاورة وسط أزمة البصل التي يمر بها العالم.

وأوضح “أبو حلالة” في تصريح صحفي، أن الإنتاج المحلي بدأ في التناقص مع ارتفاع السعر، مطالبًا بضرورة تدخل الدولة لتوفير السلعة.

وأضاف “أن هناك مساعٍ لاستيراد البصل من دول مجاورة مثل الجزائر وتونس، لكنها باءت بالفشل، فضلًا عن مساعٍ أخرى لتغطية الاحتياج المحلي من تركيا، لكن هذه الدول تحتاج إلى السلعة بسبب النقص العالمي، وبالتالي اختفاء البصل من السوق المحلي بات وشيكًا”.

ولفت النقيب إلى أن عزوف الفلاحين عن الزراعة؛ بسبب توقف الدعم وسط الغلاء المتصاعد في الأسمدة والحبوب، تسبب في تراجع الإنتاج وسط الطلب الواسع على استهلاك هذه السلعة”.

من جانبه قال المستشار في هيئة الحبوب التابعة لوزارة الزراعة “أحمد السنوسي” إن “توقف الدعم عن الحبوب منذ عام 2015 تسبب في عزوف كثير من المزارعين بشكل عام عن الزراعة، وطال ذلك البصل، فضلًا عن توقف المشاريع الزراعية الحكومية منذ عام 2011 بسبب عدم الاستقرار الأمني في البلاد”.

ويقدر إنتاج ليبيا من البصل بنحو 235 ألف طن سنويًّا، وفق بيانات مركز البحوث الزراعية، حيث يرجع عزوف المزارعين إلى ارتفاع أسعار الحبوب، وعدم الاهتمام بالمنتج المحلي، وعدم توفير الدعم المالي للمشاريع الزراعية، وفرض ضرائب على السلع المستوردة ؛ حماية للمنتج المحلي.