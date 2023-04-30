القبض على تشكيل عصابي لترويج حبوب الهلوسة بسوق بيع الطيور ببنغازي 

أعلن قسم التحريات العامة، بمديرية أمن بنغازي، القبض على شخصين متلبسين بترويج حبوب الهلوسة داخل سوق بيع الطيور بمنطقة الفندق البلدي،وعند مشاهدتهم لأعضاء التحريات قام أحدهم بفتح قنبلة يدوية وتهديدهم بإلقائها عليهم.

وذكر بيان مديرية الأمن، أنه “عقب ورود معلومات لدى أعضاء قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن شخصين على متن مركبة آلية نوع لانوس حمراء اللون يقومان بترويج حبوب الهلوسة داخل سوق الطيور بالفندق البلدي”.

وتابع البيان؛ “وعلى الفور أصدر رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين عليه، وخرج أعضاء التحريات إلى المكان سالف الذكر وعند وصولهم تم مشاهدة الشخصين على متن المركبة سالفة ويقومان بترويج الحبوب المُهلوسة داخل سوق بيع الطيور”.

وأردف البيان؛ “انطلق أعضاء التحريات باتجاههم فقام أحد المطلوبين بالنزول من المركبة وفتح قنبلة يدوية وتهديد أعضاء التحريات بإلقائها عليهم وتم التعامل معه وضبطه وضبط الشخص الآخر الذي كان معه على متن نفس المركبة”.

وأشار البيان إلى أنه “بالتفتيش الاحترازي للمركبة تم العثور على عدد 31 قرص من حبوب الهلوسة نوع بترل وقنبلة يدوية (رمانة) وسلاح أبيض نوع ساطور وتم الانتقال بهم إلى القسم”.

وختم البيان؛ “وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ي.ج.ع من مواليد 1993 والثاني يُدعى ر.ن.ع من مواليد 1994 واعترفا بما نُسب إليهما وتم إحالتهما إلى النيابة العامة بتهمة ترويج حبوب الهلوسة ومُقاومة رجال الأمن”.