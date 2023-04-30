البعثة الأممية: التخلص من 1.1 مليون قطعة مخلفات حرب منذ 2011

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه منذ سنة 2011 تم التخلص من أكثر من 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في ليبيا.

بينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تعمل بشكل مُتواصل مع الشركاء الليبيين لإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب منذ 2011 في ليبيا.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أنه لزيادة الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، تم إطلاق أسبوع الحد من الألغام .