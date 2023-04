حبارات: الحكومة لم تعير بعد أي أهمية لمسألة نضوب النفط وضرورة العمل على خلق مصادر بديلة له

ليبيا – أوضح الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات بشأن ما يعنيه اقتصاديًا احتياطي ليبيا النفطي بمقدار 48 مليار برميل، مشيراً إلى أنه يعرف الاحتياطي النفطي أو Oil reserve بإنه كمية النفط المتاحة في جوف الأرض في منطقة جيولوجية ما شريطةً أن تكون هذه الكمية قابلة للاستخراج بتكلفة اقتصادية قليلة وبالمعدات والتقنيات الحديثة وإذا لم يكن هذا الاحتياطي قابل للاستخراج لأي سبب ما فإنه لا يمكن تسميته احتياطي.

حبارات قال خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن حجم هذا الاحتياطي يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط وعلى حجم الطلب والعرض وعلى أسعار العقود الآجلة.

وأشار إلى أنه وفقًا لتقارير صادرة عن شركة بريتش بتروليوم العملاقة أو ما يعرف بـ B P قدر الاحتياطي العالمي النفطي بمقدار 1.730 ترليون برميل عام 2018 ووفق التقرير هذا الاحتياطي يكفي لسد حاجة الاستهلاك لمدة خمسون فقط.

وأضاف: “حيث تصدرت فنزويلا الترتيب الأول كأكبر احتياطي نفطي في العالم بمقدار 304 مليار برميل وتلتها العربية السعودية ثانيةً باحتياطي قدره 297 مليار برميل ثم كندا ثالثةً باحتياطي قدره 169 مليار برميل يليها إيران خامسةً باحتياطي قدره 155 مليار برميل، في حين أحتلت العراق الترتيب الخامس باحتياطي قدره 145 مليار برميل ثم روسيا سادساً باحتياطي قدره 107 مليار برميل والكويت سابعة باحتياطي قدره 101 مليار برميل ثم أتت دولة الأمارات العربية المتحدة ثامنةً باحتياطي قدره 98 مليار برميل يليها الولايات المتحدة باحتياطي قدره 69 مليار برميل وأخيراً أتت ليبيا في الترتيب العاشر باحتياطي قدره 48 مليار برميل”.

كما تابع: “ويعتقد هذه الاحتياطيات مؤكدة وليست محتملة رغم إن التقرير لم يشير إلى ذلك. محاسبياً واقتصاديًا كمية هذه الاحتياطيات تتناقص مع استمرار استخراج وإنتاج النفط لأغراض الاستهلاك والتصدير وذلك في حال لم يتم اكتشاف احتياطيات أخرى. وللتوضيح أكثر بما أن احتياطي ليبيا يقدر بـ 48 مليار خلال العام 2018 م وإن إنتاجها النفطي اليومي يقدر بـ 1.200 مليون برميل. فهذا يعني إن ليبيا تستخرج أو تنتج سنوياً قرابة 1.200 * 30 * 12 = 432 مليون برميل سنوياً”.

وبيّن أن ذلك بمعنى احتياطي ليبيا النفطي يتناقص بمقدار 433 مليون برميل سنويًا وفق لمعدلات الانتاج الحالية في حال لم يتم استكشاف احتياطيات أخرى وهذا ما يكفي لقرابة 100 سنة في حين سيكفي هذا الاحتياطي لنصف هذه المدة في حال ما تم رفع معدلات الإنتاج إلى 3 مليون برميل خلال السنوات القليلة القادمة وفق لخطط ومقترحات المؤسسة الوطنية للنفط بالخصوص.

واستطرد في حديثة: “لكن ومع كل ذلك تبقى تلك الحسابات أو التقديرات افتراضية بل غير واقعية لأن لا تأخذ في الاعتبار التغيرات والتطورات التي يتوقع أن تحدث خلال عقود قادمة من الزمن أبرزها التزايد المضطرد للنمو السكاني والزيادة المضطردة في الإنفاق الحكومي بالإضافة الى التقلبات في أسعار النفط والمساعي الحثيثة من دول عدة لخلق مصادر بديلة للطاقة عبر استخدام مصادر الطاقة النظيفة للحد من انبعاثات غاز الكربون ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وذلك عبر الالتزام بمقررات الامم المتحدة في هدا الشأن”.

وأفاد أن ما يجب الإشارة إليه هو أن جميع الدول الواردة بالتقرير المشار إليه أعلاه باستثناء فنزويلا التي تعاني ظروف اقتصادية صعبة جراء الاضطرابات السياسية الداخلية والتي ترنح تحت وطأة العقوبات الامريكية فإن جميع تلك الدول سيما الخليجية احتاطت مبكراً لسيناريو نضوب الاحتياطي النفطي ونفاذة وسارعت في تبني سياسات واستراتيجيات وتدابير اقتصادية ومالية تهدف للتقليل من اعتمادها تدريجيًا على النفط وبهدف تنويع مصادر دخلها من خلال تطويرها لقطاعاتها الاقتصادية واستثمارها للفوائض المالية التي تراكمت لديها على مدار العقود الماضية وذلك في دعم وتنمية صناديق ثرواتها السيادية.

واعتبر أن ليبيا لا زالت الدولة الوحيدة من ضمن تلك الدول التي لم تعير حكوماتها بعد أي أهمية لمسألة نضوب النفط وضرورة العمل على إيجاد وخلق مصادر بديلة له بل لربما تعتبر ذلك ليس من مهامها وأولوياتها.

