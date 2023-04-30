العباني: الافتاء تسعى لإقامة دولة الفقيه بأمر “آية الله الغرياني”

شن رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بطرابلس محمد العباني، هجوما لاذعا على دار الإفتاء التي يقودها المفتي المعزول الصادق الغرياني.

وأكد العباني، عبر حسابه في موقع فيسبوك، أن دار الإفتاء هي حجر العثرة أمام المصالحة الوطنية في ليبيا، وأنه لن يدّخر جهدا لتغيير من يقومون عليها واستبدالهم بمن لم تتلوث أيديهم بدماء الليبيين.

وأضاف العباني أن دار الافتاء تسعى لإقامة دولة الفقيه التي تأتمر البلاد فيها إداريا وقضائيا وعسكريا وسياسيا بأمرِ “آيةِ اللهِ الغرياني”، داعيا إلى التداول السلمي على كرسي الإفتاء عبر امتحان عام وشروط معينة.