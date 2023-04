إسماعيل: شرعنا في حملة بالتعاون مع الحرس البلدي لمنع الاعتداءات على الممتلكات العامة

ليبيا – قال مدير شركة الخدمات العامة طرابلس محمد إسماعيل إن الشركة رصدت عددًا كبيرًا من الاعتداءات على تجهيزات الحدائق العامة كالمقاعد وسلات القمامة وحتى أعمدة الإنارة وإقامة توصيلات غير شرعية من قبل البائعين المتجولين لتشغيل الغاز الكهربائي“الفرنيلو”.

إسماعيل أشار في تصريح لقناة “فبراير” إلى وصول عدة شكاوي بخصوص استيلاء بعض الخارجين عن القانون للفضاءات العامة بالحدائق وفرض رسوم على المواطنين لايجار المقاعد البلاستيكية بدل المقاعد العامة المجانية التي وفرتها الشركة مجانًا لراحة العائلات.

ولفت إلى أن الشركة شرعت في حملة بالتعاون مع الحرس البلدي لمنع مثل هذه الاعتداءات وسيتم مصادرة أي عربة أو كراسي غير المقاعد المجانية العامة ولن يتم التهاون مع أي خارج عن القانون يحاول أن يقلق المواطنين بفرض الرسوم أو بتشويه المنظر العام.

